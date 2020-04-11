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Ляшко рассказал, как лечат больных коронавирусом в Украине

11 апреля, 11:39

Татьяна Очеретяна

Для людей в критическом состоянии есть другой протокол лечения

В Украине для больных коронавирусом назначают симптоматическое лечение, а для пациентов в тяжелой форме существует специальный клинический протокол. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

"Есть стандарт оказания медицинской помощи, предусматривающий ведение больного с коронавируснаой болезнью так, как это происходит во всех странах мира. Именно без специфического лечения, а симптоматически. В то же время в Украине утвержден клинический протокол для специфического лечения коронавирусной болезни, в котором учтены все передовые практики мира: где использовались, какие передовые методы, средства, лекарственные препараты для лечения коронавируса", – сказал Ляшко.

Также он отметил, что составлением протокола занималась специальная группа.

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"У нас протоколом этим занималась соответствующая экспертная группа из клинцистов, которые разработали этот протокол, и врачей. Когда симптоматическое лечение не помогает и больной переходит в критическое состояние, мы можем использовать лекарственные препараты, указанные в протоколе, который зарегистрирован в приказе Министерства здравоохранения", – добавил главный санврач.

Напомним, ранее Минздрав одобрил еще один препарат для лечения больных COVID-19.

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Кроме того, бесплатную медицинскую помощь получат больные средней тяжести и "тяжелые".

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