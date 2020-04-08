Ляшко рассказал, когда рассмотрят смягчение карантина

Карантин действует до 24 апреля, но решение по нему будет приниматься раньше

Власти примут решение о возможном смягчении карантина в Украине не ранее, чем через 10 дней. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, власти сейчас изучают эпидемическую ситуацию, ее развитие.

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"Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского Союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры. Что касается введения и отмены карантина. Решение будет приниматься ближе к сроку завершения самого карантина. Мы только на третьем дне усиленных карантинных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будет комментировать не раньше, чем через 10 дней от сегодняшней даты", – сказал Ляшко.

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Напомним, в стране ввели дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивируют такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Отметим, что только за первый день ужесточенного карантина, 6 апреля, правоохранители обнаружили в парках и скверах 14 нарушителей, составив на них админпротоколов на 238 тысяч гривен. Все материалы на нарушителей правоохранители передают в суды, которые и принимают окончательное решение. Корреспондент "Сегодня" узнал, как полиция штрафует нарушителей карантина.

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