Ляшко рассказал, когда украинцы смогут ходить без масок

В Украине люди смогут снять защитные маски уже к концу лета в том случае, если уровень заболеваемости COVID-19 снизится. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что при снижении количества больных можно будет говорить и об открытии детских садов.

"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – отметил Ляшко.

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Целесообразно ли продолжать карантин еще раз – правительство будет решать 22 мая, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет", – отметил главный санитарный врач.

Напомним, ранее Виктор Ляшко призывал украинцев включить "тумблер терпения", чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции.

Кроме того, во Всемирной медицинской ассоциации заявили, что обязательный масочный режим, который многие страны, включая Украину, ввели из-за распространения коронавируса, является неверным решением.При неправильном использовании маски могут даже представлять опасность, поскольку при длительном использовании в ткани скапливаются микроорганизмы, что способствует заболеванию.

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