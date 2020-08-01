Ляшко рассказал, когда в Украине ждать пика распространения COVID-19

Сейчас страна находится на восьмом месте в Европе по количеству зараженных

Эпидемия COVID-19 не сбавляет обороты в Украине. Однако пик распространения коронавируса стоит ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. То есть, в период с октября по май. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

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"Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и COVID-19", – подчеркнул замминистра.

По словам Ляшко, сейчас Украина находится на 34 месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-19 (на восьмом – в Европе), на 38 месте – по смертности от болезни (на 15-м – в Европе) и на 86-м – по количеству случаев заболевания на 1 млн населения (на 37-му – в Европе).

Напомним, территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны , в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки, 31 июля, COVID-19 диагностировали у 1172 человек. Всего в стране подтверждено 71 056 случаев заражения коронавирусом.

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