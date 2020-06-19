Ляшко рассказал, сколько времени медикам будут выплачивать доплаты

Дальше все будет зависеть от развития эпидемической ситуации

Выплаты 300 % зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом в случае продолжения пандемии будут продолжаться.

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Дальше все будет зависеть от развития эпидемической ситуации, контракты с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины – Ред) по пакету лечения коронавирусной инфекции будут продолжены", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Средства на эти расходы предусмотрены в госбюджете в рамках средств, выделенных в госбюджете на разработанный НСЗУ пакет медицинских услуг на лечение коронавирусной инфекции.

"Этот пакет рассчитан для покрытия медучреждениям и оплаты медработникам по пессимистичному сценарию, когда загружены 100% предусмотренных коек", – уточнил он.

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Ляшко также пояснил, что "пока есть COVID-19, врачи будут получать доплаты".

"Как только COVID-19 закончится, будет предложен новый механизм оплаты инфекционных больниц, которые должным быть готовы к реагированию на такие случаи, которые мы сейчас видим", – заметил он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил наказанием за задержки доплаты медикам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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