Ляшко рассказал, усилят ли карантин по всей стране, если будет вспышка коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что власти не намерены усиливать карантин по всей Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

Ляшко отметил, что в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, будут применять строгие ограничительные меры.

"В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны внутрь, закрыли отели. Это первый этап усиления мер, который они внедрили", – отметил Ляшко.

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Он добавил, что увеличение количества больных связано со смягчением карантина и нарушением ограничений перевозчиками и торговыми центрами.

Напомним, в регионах ежедневно проводятся рейдыпо заведениям общественного питания, которые пока из-за высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом не могут работать в обычном режиме, с проверкой соблюдения карантинных правил на фоне эпидемии коронавируса. В ходе проверок фиксируют по 50-70 нарушений ежедневно.

Мы уже сообщали, что карантин в Украине продлен до 22 июня, но уже с 22 мая Минздрав рекомендовал смягчить ограничения. Как неоднократно подчеркивал глава министерства Максим Степанов, ослабление карантина не означает его отмену, поэтому до 22 июня будет действовать "адаптивный карантин".

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