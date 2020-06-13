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Ляшко рассказал, вернется ли Украина к жесткому карантину

13 июня, 22:27

Елена Вус Елена Вус

На территории страны работает адаптивный карантин

На сегодня необходимости возвращения к нормам жесткого карантина в Украине нет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС 13 июня.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - отметил он.

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Между тем, по словам Ляшко, руководство областей, где три дня подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии коронавируса, обязаны определить причины, почему так происходит.

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"Определены три базовых индикатора, и область, где три дня подряд превышен один из указанных индикаторов, обязана провести региональное заседание комиссии ТЭБ и ЧС и определить причины, почему так происходит, определить ту сферу экономики, которая дает наиболее отрицательный результат по распространению коронавирусной болезни на территории этой области, и вернуться в сторону уменьшения смягчений, которые были введены на предыдущем этапе", - сказал Ляшко.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, на 13 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирования методом ПЦР.

Карантин в Украине продлен до 22 июня, но уже с 22 мая Минздрав рекомендовал смягчить ограничения. Как неоднократно подчеркивал глава министерства Максим Степанов, ослабление карантина не означает его отмену, поэтому до 22 июня будет действовать "адаптивный карантин".

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карантин Минздрав коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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