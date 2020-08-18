Ляшко с большим отрывом лидирует на 208 округе – опрос

На выборах в Черниговский облсовет РПЛ Олега Ляшко также в лидерах

Если бы довыборы в Верховную Раду по 208-му округу состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы уверенно победил Олег Ляшко. Это подтвердили данные очередного исследования политических настроений в Черниговской области, проведенного центром "Социс".

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Среди тех, кто определился с выбором кандидата и будет голосовать, 51,1% отдали бы свой голос за Олега Ляшко. Его ближайший конкурент – имеет в пять раз меньшую поддержку – 11,8%. Другие кандидаты набирают 10 и менее процентов голосов.

На местных выборах в Черниговский областной совет Радикальная партия Олега Ляшко также в лидерах – за нее готовы отдать голоса 38,6% избирателей, определились и придут на участки. Тогда как партия "Слуга народа" набирает три раза меньше – 14,9% голосов. Третье и четвертое место занимают "Батькивщина" и "Европейская солидарность" – им симпатизируют 9,7 и 8,9% избирателей соответственно.

Интересно, что на вопрос, готовы ли вы изменить свой выбор за финансовое вознаграждение, более 70% опрошенных ответили отрицательно и только 3,1% – положительно.

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Исследование проводилось с 7 по 11 августа. Было опрошено 800 респондентов.



Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в округе 208 в Черниговской области.

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Ранее в СМИ сообщали, что Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на этом округе Анатолия Гунько – бизнесмена, которого обвиняют в многочисленных правонарушениях, в том числе в хищении государственного имущества.

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