Ляшко: Тюрьма – недостаточное наказание для педофилов

Лидер Радикальной партии возмущен очередным преступлением в отношении детей. На своей странице Ляшко обратился к правоохранителям с призывом применить самую строгую меру наказания к отцу, который развращал свою 15-летнюю дочь.

"Опять беда. Коп Вячеслав Аброськин сообщил о выродке, который насиловал собственную дочь, больную ДЦП. К правоохранителям обратился брат девочки. Полиция задержала этого сукина сына и надеюсь, что скоро он окажется в тюрьме, а не откупится, как всегда", – написал политик.

В то же время, народный депутат высказал убеждение, что лишение свободы является неэффективным наказанием для педофилов.

"Но достаточно ли этого? Разве этот выродок не выйдет скоро на свободу? И вновь начнёт искать детей, чтобы издеваться над ними. Может кто-то из вас верит, что наши тюрьмы исправят этих извергов?", – отметил Ляшко.

Лидер Радикальной партии настаивает на том, что его законопроект может сделать страну безопасней для детей и предотвратить повторные преступления педофилов.

"Мой законопроект предполагает химическую кастрацию педофилов и открытый реестр, чтобы все нормальные люди знали, не подстерегает ли где-то рядом это дикое животное. Как только начнется работа парламента наша команда сделает все возможное для его принятия. Это реальный способ защитить наших детей", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее со ссылкой на главу криминальной полиции Вячеслава Аброськина сообщалось, что отец изнасиловал больную ДЦП дочь на глазах у сына.

Кроме того, в Нацполиции заговорили о необходимости создания в Украине реестра педофилов.