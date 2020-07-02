Ляшко: У Минздрава нет статистики ежедневной смертности

В Украине с началом эпидемии коронавирусной инфекции остро встал вопрос достоверности статистики о смертности в стране. Эта проблема касается не только подсчета летальных случаев от COVID-19, но и общего числа смертей в стране.

Реклама

Как рассказал в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, у Министерства здравоохранения нет статистики общей ежедневной смертности по сравнению с прошлым годом.

Сложилась такая ситуация, по его словам, по нескольким причинам. Во-первых, этими данными распоряжается Государственная служба статистики. А во-вторых, процесс подтверждения смерти каждого человека занимает много времени.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику (смертности. – Ред.)", – рассказал Ляшко.

Кроме того, вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу. В частности, каждую смерть должны подтвердить судебно-медицинский эксперт и патологоанатом.

В тренде Число зараженных коронавирусом в Украине снова растет: более 800 за сутки

Реклама

"Ежедневной общей смертности у нас нет – потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически. Я понимаю, почему так происходит. Потому что поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее – это нам Государственная служба статистики дает на 20-е число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы имеем в мае после 20-го числа", - отметил он.

Напомним, ранее Виктор Ляшко говорил, что до конца года в Украине от COVID-19 могут умереть 4 тысячи человек.

Также главный санитарный врач объяснил, с чем связан значительный рост новых случаев заражения коронавирусом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама