В Украине ожидается всплеск коронавируса: в МОЗ назвали сроки

Украинцы отпраздновали Пасху в основном дома, но более 100 тысяч людей ходили в церкви и из-за этого стоит ждать к концу недели всплеск заболеваемости на COVID-19. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Если сравнивать с предыдущим годом, когда 7,5 млн украинцев приняли участие в богослужениях, то в принципе придерживались (карантина), но 130 тысяч все равно были (в церквях), и эти 130 тысяч, если они были в закрытом, тесном помещении и заразились – это большое количество, которое может дать нам значительный всплеск заболеваемости коронавирусной болезни в дальнейшем. В среднем мы это увидим через 5-7 дней после Пасхальных праздников", – сказал он.

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Ляшко объяснил, что хватит и одного человека на массовых богослужениях, чтобы вирус начал распространяться в больших масштабах. В связи с этим Минздрав активно готовится к резкому росту заболеваемости в тех населенных пунктах, где люди массово ходили в церковь.

"Всплеск может возникнуть, если были инфицированы... То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях – это 100% даст всплеск. Главный вопрос: каким этот всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться. Сегодня закрывают определенные города, в частности Почаев. Мы готовим больницы в тех районных центрах, которые не были определены для приема больных, но там состоялись богослужения. Мы переформатируем силы. Это все сложно, это все нагрузки на систему здравоохранения…", – отметил главный санитарный врач.

Отметим, карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Вирусологи в свою очередь прогнозируют пик заболеваемости и смертности от коронавируса на начало мая. Как сообщали новости "Сегодня", накануне Виктор Ляшко также рассказывал, когда закончится карантин в Украине.

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