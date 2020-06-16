Ляшко выступил против сокращения районов в Черниговской области

Политик возмущен, что человек из села должен в больницу ехать за 50 км за справкой

Проводимое врамках децентрализации сокращение районов Украины – это зачистка села. Такое мнение высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Политик раскритиковал решение властей, по которому из 490 районов в Украине должно остаться 129, и поддержал жителей Черниговщины, которые 16 июня собираются выйти на протест против этой инициативы. По словам Ляшко, решение о сокращении районов продиктовано подготовкой к местным выборам.

"На той же Черниговщине абсолютно неестественное объединение этих районов. Фактически этим решением власть вычищает людей, зачищает периферию и села. Человек из села должен в больницу ехать за 50 километров за какой-то справкой, админуслугами или еще чем-то. Какие бабушка или дедушка поедут за столько километров? Поэтому этим они добивают людей и бросают их на произвол судьбы", – считает Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 июня, утвердил проект очередного этапа реформы децентрализации и административно-территориального устройства. Документ предусматривает ликвидацию 490 существующих ныне районов и создание 129 районов – естественно, более крупных по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)".

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