Ляшко заступился за украинских металлургов

Если европейцы хотят помочь Украине, то должны создавать рабочие места для украинцев, говорит лидер РПЛ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от ЕС прекратить искусственно инициированные антидемпинговые расследования против украинских металлургов в странах Евросоюза.

"В результате этих расследований и введения повышенной пошлины, нас фактически вытесняют с европейского рынка, из-за чего десятки тысяч украинцев, работающих в металлургической отрасли в Мариуполе, Запорожье и Днепре, останутся без работы и без возможности кормить свои семьи", – возмутился политик.

Ляшко убежден: если европейцы хотят помочь Украине, то должны не кредиты нам навязывать на кабальных условиях, а создавать рабочие места для украинцев.

"Если европейцы реально, а не на словах беспокоятся, чтобы Украина была сильной, то они должны увеличить квоты на продажу нашей продукции в ЕС. Кроме того, если они хотят наш металлолом, лес или зерно, пусть ставят здесь производство и платят украинцам зарплату и налоги в наш бюджет, а не выманивают наших специалистов на работу за границу. Единственная возможность остановить миграцию – это повышение зарплат. Мы не позволим превращать Украину в дешевого экспортера рабочей силы и сырья!", – подчеркнул лидер РПЛ.

Напомним, ранее Ляшко заявил: больше своего угля – это больше рабочих мест для наших людей.