Любители восьмерок штурмуют украинские ЗАГСы

Украинцы традиционно выбирают "красивые" цифры под даты своих свадьб. В этом году, по данным Министерства юстиции, жениться на августовские "восьмерки" (8, 18 и 28 числа восьмого месяца года) захотело больше 5,5 тыс. пар. "Сегодня" узнала, чем привлекают людей такие даты и как сложилась жизнь тех, кто сыграл свадьбу 10 лет назад.

"Горячие" даты

Уже завтра, 8 августа, официально стать мужем и женой планируют 1565 пар. На 18 число подали заявления 2790 пар, а на 28-е — 1201 пара. При этом этом рекорд прошлого года побить не удалось — 7 июля свадьбу сыграли 2805 пар. Стоит отметить, что, по данным Минюста, среднее количество свадеб в сутки не превышает 900. В одном из столичных загсов нам подтвердили, что повторяющиеся цифры в дате всегда пользуются популярностью:

"Традиционно на эти дни желающих записаться втрое, а иногда и вчетверо больше, чем в обычные. Часто записываются чуть ли не за год. Многие пытаются еще и особо время выбрать. В прошлом году, например, на 7.07 было несколько желающих подать заявку на семь утра. Но, к сожалению брачующихся, у нас загсы работают с девяти утра".

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Десять лет брака

Украинцы, которые женились 8 августа 2008 года, рассказали нам, как сложилась их судьба. Так, киевлянин Андрей Дручило рассказывает, что десять лет назад они с будущей женой выбрали эту дату не только потому, что она легко запоминается, но и как символ бесконечности.

"Уж не знаю, это восьмерки так повлияли или что-то другое, но у нас все сложилось достаточно хорошо. У нас два сына, счастливая семья. Вот планируем празднование первого юбилея нашего брака. Хотим позвать всех, кто пришел на нашу свадьбу, — родственников, друзей, одноклассников", — говорит он.

Все сложилось хорошо и у Кристины Недашковской, которая завтра тоже отпразднует десятилетие супружеской жизни.

"У нас сын, на подходе дочь. Жаловаться не на что. А 8.08.08 выбрали, потому что мне показалась очень подходящая дата для свадьбы — три восьмерки", — делится девушка.

Цифры и сознание

По словам нумеролога Тамары Поляковой, дата никак не влияет на сам брак — куда важнее, когда родились жених и невеста.

"Дата бракосочетания, скорее, показывает, как этот день пройдет для пары. Но для каждой пары последствия будут свои. Например, если в дате рождения человека, фамилии или отчестве есть хорошие аспекты с восьмеркой, то можно ждать денег и дорогих подарков. Соответственно, неприятностей нужно ждать, если есть плохие отношения с восьмерками. Все это определяется по натальным картам", — объясняет она.

Психолог Ирина Костенко говорит, что украинцы выбирают запоминающиеся даты по трем причинам:

"Первое — у нашей памяти есть свойство больше выделять какие-то совпадения. Во-вторых, это своеобразное перекладывание ответственности. Принесет ли "красивая" дата счастье супружеской паре или не принесет, а человек всегда сможет свалить вину за свои невзгоды на цифры. И наконец, третья причина, которая обусловлена социальными факторами, — это особенности существования в толпе, подражание. Людям свойственно уподобляться окружающим. Такое качество присуще нам с давних времен, когда только в коллективе мог выжить человек".

"Министр поженил нас за 20 минут"

"Сегодня" пообщалась с парой, которая одной из первых воспользовалась услугой "Брак за час".

"Мы с мужем были пилотной парой этой инициативы, и в 2016-м нас расписал министр Павел Петренко. Узнали о новинке Минюста из социальных сетей. Выбрали этот проект, потому что в тот момент я была уже на 8-м месяце беременности и нам очень не хотелось громкой свадьбы, — рассказывает Оксана Падалка. — Вся процедура заняла всего 20 минут. А учитывая, что мы были пилотной парой, то нашу церемонию транслировали в прямом эфире наших телеканалов. Поэтому даже те из родственников и друзей, кто не смог попасть к нам на свадьбу, все равно в какой-то мере были с нами. Уже потом мы раздали журналистам комментарии и решили сделать мини-тур по столичным красотам на троллейбусе".

"Брак за сутки" крепче обычного

Недавно два года исполнилось инициативе Минюста "Брак за сутки". С 29 июля 2016 года по сегодняшний день услугой воспользовались 38 444 пары. Рекордсменами являются Киев (7 тыс. браков), Одесса (почти 6 тыс.) и Мариуполь (2,6 тыс.). Обычных свадеб за этот же период, по данным Министерства юстиции, было зарегистрировано больше 424 тыс. Об интересном нюансе рассказала замминистра юстиции Елена Сукманова — по статистике, пары, воспользовавшиеся "Браком за сутки", разводятся реже тех, кто прошел полную процедуру. Ненамного, но все же: 1,6% (615) против 1,9% (8402).

"Думаю, эти показатели — лучший ответ скептикам, которые критикуют Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться", — говорит чиновник.

Психолог Ирина Данченко подтверждает: то, как быстро заключили брак, не влияет на его успешность: