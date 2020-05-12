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Люди, без которых врачи бессильны: Степанов поздравил медсестер с праздником

12 мая, 11:10

Юрий Божко

Глава Минздрава поблагодарил медсестер и медбратьев, которые во всем помогают врачам и пациентам

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник,12 мая, в Международный день медицинской сестры и медицинского брата поздравил украинских медработников. Поздравление опубликовала пресс-служба Минздрава.

"Сейчас внимание всего мира приковано к врачам, но есть люди, без которых бы они не смогли спасти тысячи жизней, – это медсестры и медбратья. Они первыми встречают пациентов на пороге больницы. Ассистируют в операционных. По ночам сидят у больных. Обеспечивают не только лечение, но и заботу.

Спасибо за ответственность и отзывчивые сердца. Берегите себя!" – сказал Степанов.

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Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения работают над утверждением новых тарифов, которые будут основаны на рыночных зарплатах и качественных стандартах предоставления медицинских услуг.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы страна не потеряла медиков и не произошло массового закрытия больниц", – подчеркнул он.

Степанов отметил также, что процесс реформирования медицины может продолжаться около трех лет, при этом реальные изменения начнутся уже в следующем году.

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