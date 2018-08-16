Люди в форме правоохранителей избили студентов в Национальном медицинском университете имени Богомольца

Сегодня в Национальном медицинском университете имени Богомольца в помещении ректората НМУ люди в форме правоохранителей жестоко избили студентов, которые пытались помешать захвату самого рейтингового медицинского учебного заведения страны.

Трое студентов были госпитализированы. Другим работники "скорой", которая приехала по вызову, оказали помощь на месте.

О недопустимости подобных действий и любого насилия в отношении студентов высказался первый проректор университета Ярослав Цехмистер, который исполнял обязанности ректора до вчерашнего приказа Минздрава о назначении на эту должность Юрия Кучина, отметив, что власть и силовики снова "наступают на те же же грабли".

Сам Кучин, комментируя события на камеру, также признал, что поведение правоохранителей было слишком грубым. Но не смог объяснить, почему по просьбе студентов не остановил насилие и отрицал, что имеет отношение к организации силового захвата ректората с помощью непонятных людей в форме полицейских.

Сейчас стороны дают объяснения правоохранительным органам. У ректората все еще находятся люди в форме.