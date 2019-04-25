Людмила Русалина: "Успех в будущем – наши дети сегодня!"

30 одаренных детей из 600 участников конкурса-фестиваля "Щасливi долонi" получили награды и подарки от меценатов

В Национальной Опере Украины состоялся финал и церемония награждения XIII Международного конкурса-фестиваля "Щасливi долонi" талантливых детей-сирот. 30 одаренных ребят, показавшие наилучшие результаты в творчестве, образовании и спорте, получили награды за свое мастерство, упорство и целеустремленность. Фестиваль, который проходит уже 13 лет, в очередной раз доказал, что для таланта нет преград, а любая мечта исполнима!

В этом году в фестивале, как и в прошлые годы, приняли участие более 600 детей в возрасте от 12 до 16 лет из всех регионов Украины. Ребят на конкурсной основе отбирали в Министерстве соцполитики по таким направлениям, как "Образование", "Культура", "Спорт". В течение года школьники работали над собой, оттачивали свое мастерство и встречались с успешными людьми на курсах, посещали мастер-классы звезд спорта, культуры, науки, таких как MONATIK, Оля Полякова, Яна Клочкова, Ольга Сумская, Александр Пономарев, Александр Педан, Оксана Байрак, Евгений Хмара, Александр Усик, Василь Вирастюк и многих других.

"Миссия нашего проекта – помочь раскрыть таланты и осуществить мечты больше детей со сложными судьбами со всех уголков Украины. За время его существования мы осчастливили 10 500 детей-сирот. И я искренне верю, что помогли им определить жизненные приоритеты, что дали им правильный вектор, чтобы поверить в себя, адаптироваться в обществе, постоянно развивать способности, – говорит основатель конкурса-фестиваля "Щасливi долонi" Елена Поддубная. – Радует, что в этом году у нас, как никогда много меценатов, что позволило осуществить самые заветные мечты этих деток".

На собранные благотворительные средства, дети поедут на экскурсию в Прагу и посетят выступление скрипача David Garrett, смогут отдохнуть на побережье Болгарии, изучать английский язык в Великобритании, посетить Львов, оздоровиться в лагере "Занки" в Венгрии. Кроме того, на сцене осуществились и другие мечты финалистов. Каждый получил награду, о которой мечтал.

"Я считаю, очень важно показать именно этим деткам, что их тоже очень любят, им непременно помогут и поддержат в их начинаниях, ведь многих из них некому в этом убедить. Не устаю повторять, что дети – наше будущее, которое мы можем и должны "лепить" своими руками! Эти таланты сегодня – наши завтрашние политики, звезды эстрады, спортсмены, которые будут представлять нашу страну. От того, что мы в них заложим, зависит наше будущее, – говорит "крестная мама" благотворительных проектов "Щасливi долонi", известная меценат, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Разом" Людмила Русалина. Она, кстати, идет вместе с этими детьми рука об руку с самого первого дня конкурса.

По словам Людмилы Русалиной, которая к тому же мама 5 детей, для всех детей очень важно внимание окружающих, похвала взрослых и признание со стороны других успешных детей. Это непременно дает им вдохновение и дальше стремиться к успеху и не снижать планку. Отчасти поэтому среди вручающих награды были звезды эстрады, меценаты, бизнесмены и дети, добившиеся успеха.

Людмила Русалина также вышла на вручение наград не одна, а с Софией Русалиной – "Мини-мисс Украина 2017", победительницей Национального Фестиваля "Ukrainian Fashion Kids 2019" в номинации "Мини топ-модель Украины".

"Дети детям – очень важно! Посмотрев в глаза тех, кто смог уже добиться успеха, те, кто на пути к успеху только укрепятся в вере в себя, поймут и поверят, что преград, как и невозможного – нет!", – добавила Русалина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Людмила Русалина: "Успех в будущем – наши дети сегодня!"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"