Люстры потолочные открывают множество вариантов дизайна интерьера

Люстры потолочные открывают множество вариантов дизайна интерьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/625/e17/5ca625e174c80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/625/e17/5ca625e174c80.jpg 2019-04-04T18:43:00+03:00 Украина

Обычно, после переезда в новую квартиру или дом в самом начале, нам нужен один потолочный светильник в каждой комнате. Важно обеспечить базовое освещение. Затем рядом с диваном становится торшер, а на комоде настольная лампа. Наконец, подбирается, декоративное освещение, которое придает помещениям стильные акценты. Но какой бы разнообразной и многокомпонентной ни была систем освещения, все таки, в большинстве случаев именно люстры потолочные являются основой всего ансамбля.

Потолочные люстры: купить и установить легко?

Способ установки зависит от модели лампы. Но не волнуйтесь, каждый экземпляр сопровождается практическим руководством по установке с диаграммой, на которой отмечены все размеры. Просто следуйте пошаговым инструкциям и успех гарантирован. Если у вас есть дополнительные вопросы перед запуском или установкой плафонов, часто магазин, в котором вы оформляли покупку, предоставляет консультации на тему установки. В случае сомнений лучше всего заказать квалифицированного электрика.

Можно ли устанавливать потолочные люстры без сверления отверстий?

Гравитация определенно отрицает это. Для монтажа потолочных светильников вам действительно нужно использовать дрель. Приклеивать в этом случае – плохая идея, потому что вам нужно решение, которое позволит удерживать вес лампы в течение многих лет. Стандартные винты и дюбели обычно входят в комплект. Однако для подвесных потолков или сложных потолочных конструкций необходимо использовать специальные, которые смогут выдержать вес лампы.

Какой тип лампы нужен для потолочной люстры?

Это зависит от модели светильника, держателя и, естественно, индивидуальных предпочтений пользователя. Самую большую экономию энергии, безусловно, обеспечивает люстра светодиодная потолочная:

90% по сравнению с традиционными лампами накаливания;

60% по сравнению с галогенными лампами;

10% по сравнению с энергосберегающими лампочками.

В случае с люстрами со встроенной светодиодной технологией проблема источника света не возникает вообще. Вам не нужно ничего обменивать здесь, нет причин для беспокойства. Вы можете рассчитывать на 50000 часов работы.

Для тех, кто мечтает об уютном непрямом освещении во всей комнате, рекомендуется потолочный светильник с рассеивателем, направляющим свет к потолку. Если он дополнительно оснащен лампочкой теплого белого света, это придаст интерьеру неповторимую атмосферу.

Потолочное освещение – лучше для маленьких или больших комнат?

В принципе, это вопрос вкуса. Для освещения комнаты мы используем настенный светильник, потолочные или припотолочные модели. Конечно, для интерьеров с невысокими потолками громоздкая подвесная люстра будет смотреться нелепо. Но при правильном подборе модели, можно осветить и небольшое помещение красивой люстрой. Ну и, естественно, потолочные люстры просто прекрасно работают в больших и высоких помещениях, где они обеспечивают отличное общее освещение.

Потолочные люстры с особыми свойствами

Каждый потолочный светильник может освещать интерьер. Однако дистанционное управление, воспроизведение музыки, автоматическое переключение, изменение цвета или яркости – это роскошь, созданная специально для ценителей инноваций.

Какие же варианты предлагают нам производители?

1. С датчиком движения.

Комната, наполненная светом, когда мы в нее входим? Это возможно благодаря подходящему датчику, благодаря которому нам не нужно дотрагиваться до переключателя, когда наши руки заняты. Важно, что есть датчик присутствия и датчик движения. Первый обнаруживает незначительные движения, такие как набор текста, а второй – больше, например ходьбу или бег.

2. С пультом дистанционного управления.

Телевизор, Hi-Fi оборудование, освещение: сегодня все устройства можно контролировать с помощью пульта дистанционного управления. Будь то затемнение, изменение цвета света от теплого белого до дневного света и выбор режима цветного освещения – теперь все это можно изменить, не вставая с дивана. Люстра потолочная с пультом – это техника, облегчающая жизнь.

3. С возможностью изменения цвета.

Уютный теплый белый или дневной свет и контрастный желтый? Какой выбрать? Лампа с возможностью изменения цвета предоставляет все возможности в зависимости от необходимости – она ​​подходит как для работы, так и для отдыха после напряженного дня. Возможность изменения цвета свечения в лампе можно легко распознать уже при просмотре ассортимента магазина – символ синего и желтого кружка означает, что лампа имеет функцию изменения цвета, а цветной кружок указывает, что лампа излучает цветное освещение.

4. С диммером.

Некоторые действия по дому требуют яркого освещения. Например, процесс уборки, по крайней мере, если вы не хотите пропустить пучок пыли. А вот бокал вина имеет лучший вкус в сумерках вечером. Поэтому идеальным решением является возможность затемнения потолочного светильника в зависимости от ваших потребностей.

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