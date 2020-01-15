Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Лютые морозы подождут: синоптик порадовала прогнозом погоды

15 января, 13:50

Зима продолжит радовать теплолюбивых украинцев отсутствием морозов

/ Фото: Pixabay

Аномально теплая зима в Украине продолжается – морозов в ближайшее время не ожидается.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, небольшое похолодание может быть на Крещение, 19 января, хотя лютых так называемых крещенских морозов не предвидится.

Реклама

Прогнозировать мороз и снегопады до конца зимы эксперт не берется, но 16 января, по ее словам, ожидается антициклональная сухая погода с температурой воздуха от 1 до 5 градусов тепла, а на западе страны и того теплее – 4-9 выше нуля.

В Киеве в этот день ожидается сухая погода, но может увеличиться облачность, и поэтому температура в столице будет около +2 градусов.

В тренде
К команде "Медиа Группы Украина" присоединился Тигран Мартиросян

Напомним, в начале месяца директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в целом температурный режим в январе и феврале окажется выше нормы. Но эксперт прогнозировал регулярные "температурные качели" – смену похолодания и потепления.

Стоит отметить, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода Наталья Диденко прогноз погоды погода в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
В лесу под Харьковом нашли полсотни попугаев: все поражены опасным вирусом
В лесу под Харьковом нашли полсотни попугаев: все поражены опасным вирусомХарьков
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияЭкономика
В Харькове из зоопарка сбежал львенок: появилось забавное видео
В Харькове из зоопарка сбежал львенок: появилось забавное видеоХарьков
"Это не я, они – сами!": стали известны подробности падения девушек из окна в ЛуцкеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...