Лютые морозы подождут: синоптик порадовала прогнозом погоды

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Аномально теплая зима в Украине продолжается – морозов в ближайшее время не ожидается.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, небольшое похолодание может быть на Крещение, 19 января, хотя лютых так называемых крещенских морозов не предвидится.

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Прогнозировать мороз и снегопады до конца зимы эксперт не берется, но 16 января, по ее словам, ожидается антициклональная сухая погода с температурой воздуха от 1 до 5 градусов тепла, а на западе страны и того теплее – 4-9 выше нуля.

В Киеве в этот день ожидается сухая погода, но может увеличиться облачность, и поэтому температура в столице будет около +2 градусов.

Напомним, в начале месяца директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в целом температурный режим в январе и феврале окажется выше нормы. Но эксперт прогнозировал регулярные "температурные качели" – смену похолодания и потепления.

Стоит отметить, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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