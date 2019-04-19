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Магазин "Конфискат" – актуальные отзывы и мнения покупателей

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Сегодня, 11:10

В магазинах "Конфискат" можно обуться всей семье, потратившись в разы меньше

Обувь для многих украинцев сегодня стала настоящей роскошью. Чтобы закрыть потребность семьи, нужны десятки тысяч гривен, которых у людей из-за сложной экономической ситуации просто нет. И тут настоящей палочкой-выручалочкой стали магазины "Конфискат". Здесь можно обуться всей семье, потратившись в разы меньше, поскольку цены доступные, а ассортимент широкий.

"Постоянно захожу в "Конфискат", чтобы держать руку на пульсе предложений и скидок. Благодаря этому, семью из четырех человек удалось обуть на весну, а младшенькой еще и на лето шлепанцы купить, потратив всего 2 тыс. грн, - рассказывает киевлянка Ольга Тищенко. - При этом экономия в моем случае не значит, что пришлось купить модели, вышедшие из моды, не прошлогодние, не б/у. Отходим сезон точно — мною проверено. А может, и не один сезон, хотя я хотела бы на следующую весну уже что-то новенькое — не ходить же годами в одном и том же!"

Радует клиентов "Конфиската" еще и то, что товар продается не ношенный, а совершенно новый, ведь здесь реализуется то, что ехало на рынки и в магазины, но было конфисковано на таможне за несоблюдение правил ввоза. Последнее, кстати, также является причиной приемлемой и очень приятной стоимости обуви — на нее нет наценок. Многие уже убедились, что выбор здесь настолько большой, что выйти без покупки невозможно.

"В магазинах и на рынке мне сложно найти свой размер обуви, так как ношу не совсем ходовой 45 размер. В "Конфискате" же практически всегда есть для меня и зима, и лето и осень/весна, – говорит пенсионер Леонид Стеценко, который вместе с женой — постоянные покупатели магазина. – К тому же в моем возрасте важно, чтобы торговая точка находилась поблизости к дому и не приходилось ехать за тридевять земель. Еще важно обувь было комфортно примерять: можно было удобно стать или присесть, чтобы никто не толкал, не было холодно/жарко и, конечно же, продавцы над душой не стояли и не пытались "впарить" товар".

Покупатели отмечают, что в магазине "Конфискат" всегда много людей. И товар не появляется второй раз, поступление моделей единоразовое. Поэтому если понравится обувь, стоит брать сразу – завтра ее уже может не быть. Разумеется не все гладко в "Конфискате", обслуживание не как в брендовых магазинах, но и стоимость совершенно другая. Вместо одной пары сомнительного бренда (все знают, что все производится в Китае) в "Конфискате" можнно купить 3 пары обуви. Украинцы научились экономить и при этом оставаться рядом с европейской модой.

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Тег обувь, конфискат

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