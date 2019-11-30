Макрон наградил главу Военно-морских сил Украины Воронченко почетным орденом: фото

Воронченко подчеркнул, что это не лично его награда

В Одессе наградили национальным орденом Франции "За заслуги" командующего Военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Официальная церемония награждения состоялась на борту французского военного корабля Commandant Birot. Орден Воронченко вручил посол Франции в Украине Етьен де Понсен, сообщается на странице Военно-морских сил (ВМС) в Facebook.

Посол отметил, что орден "За заслуги" является вторым по рангу во Франции. Он подчеркнул, что между Украиной и Францией продолжается плодотворное сотрудничество. Украинские кадеты проходят стажировку на французских кораблях, которые могут останавливаться в украинских портах.

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"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он питает к украинским Военно-морским силам Украины. В будущем мы будем развивать наши отношения между военно-морскими силами Франции и Украины", – заверил Етьен де Понсен.

В свою очередь Игорь Воронченко отметил, что эта награда не является лично его. Мол, она является положительной оценкой деятельности Военно-морских сил ВСУ в целом.

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"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля – это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы ВМС можно быстрее приобретали совместимости со стандартами НАТО для совместного применения и выполнения задач", – заявил командующий ВМС.

Напомним, в прошлом году командующий ВМС Украины Воронченко предложил себя в обмен на захваченных моряков.

Кроме того, недавно он сообщил, что Россия вернула Украине катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", однако в полуразобранном состоянии.

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