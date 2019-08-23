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Макрон назвал условия для мира в Украине

23 августа, 22:00

Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира

/ Фото: AFP

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках "нормандского формата" и в переговорах с Россией", – заявил президент Франции.

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"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир", – заметил Макрон.

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В Офисе президента Украины добавили, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который на днях провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в видеообращении к украинцам сказал "Слава Украине!", а члены украинского посольства в Великобритании ответили ему: "Героям слава!"

"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия будут проходить в стране на праздник, вы можете узнать из статьи на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Источник: Сегодня

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