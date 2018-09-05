В Киеве семья жила в хостеле, но 1 сентября Гена вернулся в родной Славянск, пошел во второй класс

Мальчик из Славянска приехал в столицу, чтобы игрой на флейте заработать на саксафон.

Рыжий, одетый в вышиванку, его видели в разных районах столицы. Маленький мальчик с рюкзаком играл на флейте и собирал деньги на мечту.

"Я собираю на саксофон, я мечтаю играть на саксофоне", – рассказал Геннадий Лапин.

Приехать в Киев из родного Славянска Гена решил сам.

"Он сказал: не переживай ты меня отвези в Киев, мы с тобой погуляем, а на саксофон я сам заработаю", – рассказывает Ольга Лапина, мама музыканта.

В Киеве семья жила в хостеле. А 1 сентября Гена вернулся в родной Славянск, пошел во второй класс.

Мама Гены работает в местной библиотеке, получает три тысячи гривен в месяц. После школы она забирает сына к себе на работу.

"Уроки закончились и я его кормлю в школьной столовой слежу чтоб все съел потом приходим сюда делаем уроки если нужно идти на музыку то отправляю его в музыкальную школу", – рассказывает Ольга Лапина.

За неделю в Киеве мальчик собрал две тысячи гривен. Еще полторы тысячи сэкономила мама. А самый дешевый саксофон стоит 12 тысяч. Но Гена ни минуты не колеблется, его мечта осуществится. Ведь он верит в чудеса.

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