Маленькая собачка и использованный флакон духов: ТОП самых нелепых краж

Выносят из квартир пенсионеров вещи, которые выдают за антиквариат и фаллоимитаторы из секс-шопов

Не гнушаются ничем! На днях, поймав грабителей, правохранители нашли среди похищенного уже наполовину использованный флакон духов. Какие еще непривычные вещи находят полицейские среди награбленного имущества, узнали новости "Сегодня".

Одному дуэту далеко до других преступников. В погоне за наживой те похитили из квартиры не только золото и современные гаджеты, но даже маленькую собаку.

Другой молодой человек искал в помещениях пенсионеров вещи, которые можно было продать, как антиквариат. На его счету более 20 краж.

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Неизвестно, что пойманный полицией человек хотел вынести из продуктового магазина в Запорожье, но нашли его в холодильнике, где он скрывался от правоохранителей.

А в Полтаве иностранный студент украл из секс-шопа игрушку для взрослых. Говорят, молодой человек несколько дней подряд присматривался к резиновому фаллоимитатору, а потом, наконец, спрятал его под куртку.

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А еще мы писали о самых рекордных кражах в Киеве: сейф на рельсах и 800 тысяч долларов. То есть, в пересчете на гривню, воры унесли с собой более 18 млн.

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