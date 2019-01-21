Малолетние преступники получат второй шанс: в Украине запустили новую программу

Несовершеннолетних могут освободить от уголовного преследования за совершенное преступление, если они согласятся на участие в программе восстановления

Фото: Сегодня

Малолетние преступники получат второй шанс: в Украине запустили новую программу //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e5/bb6/5c45e5bb6f9ed.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e5/bb6/5c45e5bb6f9ed.jpg 2019-01-21T17:37:00+02:00 Украина Несовершеннолетних могут освободить от уголовного преследования за совершенное преступление, если они согласятся на участие в программе восстановления

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр юстиции Павел Петренко подписали совместный приказ о реализации пилотного проекта "Программа восстановления несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления", сообщает пресс-служба ГПУ.

Луценко считает, что при рассмотрении дел по преступлениям несовершеннолетних нужно, по возможности, не прибегать к официальному рассмотрению дела компетентным органом власти. С этой целью и было принято решение запустить выше указанную программу. Внедрить пилотный проект решили пока только в шести областях: Донецкой, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской и Харьковской.

Условия участия в Программе:

наличие потерпевшей стороны;

совершение несовершеннолетним впервые преступления небольшой или средней тяжести;

признание несовершеннолетним факта совершения преступления;

согласие несовершеннолетнего и потерпевшего на участие в Программе.

Прокурор должен будет предложить несовершеннолетнему преступнику заключить сделку по условиям данной Программы восстановления, и это может послужить для принятия решения по закрытию уголовного производства и освобождения от уголовной ответственности.

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Генпрокурор уверен, что благодаря этой программе удастся сократить расходы бюджетных средств на судебный процесс, минимизация общения юного преступника с судом (уменьшение влияния на его психику), привлечение общественных организаций и социальных служб к работе с несовершеннолетним правонарушителем для исправления его поведения.

"Это не просто пилотный проект или юридическая процедура. Это важный жизненный вклад для того, чтобы помочь украинским детям, и чтобы эти украинские дети были полноценными членами общества и через десятилетия творили историю Украины не из-за тюремной решетки, а работая на благо нашей страны", – поделился ожиданиями Павел Петренко.

Как мы сообщали, ученые из Оксфордского университета установили, что депрессия толкает подростков на преступления. Исследования, проведенные в Великобритании и Нидерландах, также показали, что существовала тесная связь между выраженными симптомами депрессии и насилием в будущем.

Также мы писали, за 2017 год в Украине почти семь тысяч преступлений (6768) было совершено детьми. Отвечая на информационный запрос "Сегодня", в Нацполиции сообщили, что около половины преступлений (3196) — тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с 2016-м, в прошлом году юные украинцы совершили на 148 правонарушений больше. Например, только изнасилований на счету несовершеннолетних зарегистрировано в два раза больше — 21 случай против 10. С другой стороны, почти на треть стало меньше убийств и покушений (30 случаев в 2017-м против 43 в 2016 году), но практически не изменилось число детских разбоев (163 вместо 164). Правоохранители рассказали о самых жестоких детях.

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