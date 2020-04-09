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Малообеспеченные украинцы уже получили от сети "АТБ" около 219 тысяч бесплатных проднаборов

9 апреля, 15:28

Актуально

Списки получателей таких бесплатных наборов для сети «АТБ» составили региональные и городские подразделения Министерства социальной политики Украины, а корпорация «АТБ» выделила для этих целей 100 миллионов гривен

Социальные работники системы Министерства социальной политики уже распространили среди социально незащищенных категорий граждан и людей пожилого возраста почти 219 тысяч наборов с продуктами питания и товарами повседневного потребления от национального лидера ритейла — сети "АТБ".

Актуальные цифры о распространении бесплатных наборов сообщила пресс-служба корпорации "АТБ", которая инициировала этот социальный проект национального масштаба, ориентированный на помощь людям в период карантина, и выделила на его реализацию 100 миллионов гривен. За эти средства компания предоставит представителям социально незащищенных слоев населения около 580 тысяч бесплатных наборов.

По информации сети "АТБ", адресатам уже доставили: в Винницкой области – 8 641 проднабор, Волынской — 4 188, Днепропетровской — 12 790, Житомирской — 10 076, Закарпатской — 2 301, Запорожской — 5 551, Ивано-Франковской — 6 362, Киевской — 14 612, Кировоградской — 20 688, Львовской — 8 671, Николаевской — 12 062, Одесской — 18 617, Полтавской — 14 719, Ровненской — 8 252, Сумской — 4 219, Тернопольской — 2 673, Харьковской — 18 791, Херсонской — 4 652, Хмельницкой — 4 675, Черкасской — 9 498, Черновицкой — 1 835, Черниговской — 9 922. Это продукты питания и товары повседневного спроса. На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей доставлено адресатам 10 807 и 4 253 набора соответственно.

Как известно, компания "АТБ" с 3 по 23 апреля предоставит сотрудникам социальных служб по всей Украине около 580 тысяч таких бесплатных наборов, в которые войдут продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее. Социальная инициатива "АТБ", касающаяся поддержки представителей социально незащищенных слоев населения и людей пожилого возраста, будет реализована в 191 городе и поселке в регионах присутствия сети.

Списки получателей таких бесплатных наборов для сети "АТБ" составили региональные и городские подразделения Министерства социальной политики Украины, а корпорация "АТБ" выделила для этих целей 100 миллионов гривен.

Таким образом, вклад компании в противостояние эпидемии COVID-19 и преодоление последствий национального карантина уже превысил 110 миллионов гривен. Корпорация "АТБ" по просьбе Офиса президента Украины закупила во Франции на 10 миллионов гривен 12 передовых систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний.

Диагностические системы, позволяющие одновременно осуществлять анализ множества образцов в режиме реального времени устанавливают в Днепре, Полтаве, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове и Киеве.

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