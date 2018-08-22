"Мама, это я": мать Сенцова рассказала подробности разговора с сыном

Голодающий 101 день украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в Лабытнанги (Заполярье) по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией, смог поговорить с матерью, Людмилой Георгиевной, сообщает Радио "Свобода".

По словам матери, сын стал давать указания, что нужно делать его детям.

"Да, вы знаете, это такая радость. Он говорит: "Мама, это я". Верите или нет, говорить не могу, я его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить – вообще не знаю. Потом уже успокоилась. Он хотел с Алиной (дочерью – ред.) Поговорить, а Алина у нас в разъездах. Поговорили. Затем он уже начал мне говорить, что делать Алине, что делать ... Я так засмеялась, говорю: "Сынок, сейчас я поняла, что это ты, что ты жив ...". Если указания нам начал давать (смеется – ред.). Все нормально", – рассказала Людмила Георгиевна.

Комментируя вопрос о судьбе ее письма президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега, мать рассказала: "Пришел какой-то ответ, что письмо перенаправлено в администрацию президента (России – Ред.). Второй ответ пришел, что письмо отправили в лагерь, исправительную колонию. И там написано, что помилование, процесс помилования начнется, когда осужденный напишет прошение о помиловании на имя президента".

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

Отметим, что украинец не принимает пищу уже более трех месяцев. Он, который удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией, начал голодовку. Сайт "Сегодня" напомнил хронологию событий на протяжении 100 дней голодовки Сенцова.