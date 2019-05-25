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Мамонт станет "звездой" уникальной выставки во Львове

25 мая, 15:00

Во львовском музее готовят необычную мультимедийную экспозицию

Миниатюра. Статуэтка мамонта в музее — символ Ледникового периода, который начнется в июне
Миниатюра. Статуэтка мамонта в музее — символ Ледникового периода, который начнется в июне. Фото: fdu.org.ua

В конце июня во Львовском государственном природоведческом музее откроется уникальная выставка "Ледниковый период: Возвращение мамонта во Львов". Кто-то улыбнется, увидев столь интригующее название, однако есть неоспоримые исторические факты — 40 тысяч лет назад на территории Украины жили доисторические мамонты и носороги! Их останки были обнаружены еще 112 лет назад, но в последние двадцать лет музей не выставлял эти экспонаты из-за их ветхости. Но все изменилось к лучшему, и наконец любой желающий сможет заглянуть на 400 веков вглубь истории. 

Такое современное великолепие в стенах музея появилось благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова и его проекта "Динамичный музей", в рамках которого в 2012 году проводился конкурс грантов. Природоведческий музей из Львова победил в нем, получил поддержку Рината Ахметова и в 2013 году начал воссоздание мамонта и шерстистого носорога. Костяк животных был вычищен, каждая кость обработана антигрибковым раствором и укреплена. После такой реставрации мамонт не потребует вмешательства специалистов как минимум 100 лет. К тому же теперь экспонат будет выставлен на специальном эргономичном каркасе, закрепленном на стене.

Находка

"Найдено чудовище из прошлого!", "Неожиданная находка в шахте", "Прикарпатский монстр" — с такими заголовками однажды в 1907 году вышли ведущие европейские газеты. Село Старуня на территории нынешней Ивано-Франковской области стало местом паломничества журналистов, археологов и палеонтологов. Именно здесь в озокеритовой шахте работники обнаружили отлично сохранившиеся останки самки мамонта, а некоторое время спустя нашли еще одно животное — шерстистого носорога. Обе находки пролежали под землей почти 10 тысяч лет и прекрасно сохранились благодаря озокериту и другим нефте продуктам, законсервировавшим останки. Сохранились не только кости и зубы, но и мягкие ткани животных.

"Наш мамонт настолько хорошо сохранился, что работники, которые обнаружили находку в шахте, порезали его шкуру себе на башмаки, растащили домой, на обувь. Когда ученые выяснили, что это за находка, пришлось возвращать куски его шкуры у жителей села через суд", — рассказал Андрей Бокотей, заведующий научным отделом Государственного природоведческого музея.

А Наталья Дзюбенко, завотделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины, подчеркнула, что шерстистый носорог сохранился еще лучше.

"Этот вид, как и мамонты, вымер. Но если скелетов мамонтов по миру достаточно много, то останки шерстистых носорогов, найденных не в вечной мерзлоте, представлены всего в двух музеях мира, поэтому эта выставка вызывает интерес и в научной среде", — рассказала Наталья Дзюбенко.

Современность

Выставка обещает быть уникальной не только для Львова, но и для Украины. Сейчас завершается монтаж экспозиции, состоящей из трех основных залов и двух образовательных зон. Здесь откроется школа Ледникового периода. Главными "звездами" новой выставки станут не только мамонт и носорог, но и древний человек-кроманьонец рядом со своим жилищем. Самые маленькие посетители выставки увидят жизнь ее героев в мультфильме, который был создан специально для экспозиции, а взрослым будет интересно узнать множество интересных фактов о Ледниковом периоде, пользуясь специальными интерактивными станциями. Вряд ли такое разнообразие экспозиции оставит кого-то равнодушным и однозначно вызовет огромный интерес к музею жителей Львова и гостей города.

Кроме реставрации экспонатов музей смог оснастить выставочные залы новейшими мультимедийными технологиями, а сотрудники прошли стажировку в лучших музеях мира.

"Одна из главных задач проекта "Динамичный музей" Фонда Рината Ахметова — вернуть в музейное пространство зрителей. И теперь Львовский музей сможет составить конкуренцию индустрии развлечений и удержаться на культурной карте Украины", —  рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Пример

Поддержки государства сегодня недостаточно для того, чтобы украинские музеи шли в ногу со временем, однако проект "Динамичный музей" Фонда позволит им ответить на вызовы времени и внедрить лучшие мировые практики в отечественных музеях, стать примером позитивных изменений в сфере музейного дела в Украине.  А главное — музеи должны быть интересными, современными и популярными.

"Музеи остаются источником уникальных знаний, и "Динамичный музей" — пример правильного стимула для развития музеев", — подчеркнул Зиновий Мазурик, преподаватель кафедры культурологии Украинского католического университета во Львове.

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Тег выставка, мамонт, фонд Рината Ахметова

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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