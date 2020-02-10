Манекены возле переходов оказались неэффективными: украинцы жалуются на водителей

Пешеходы уверяют, что водители привыкли к манекенам и теперь не замечают даже живых людей

В столице автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. И это несмотря на то, что "зебра" обустроена специальными манекенами, имитирующими пешеходов. После инцидента в сети такие фигурки назвали неэффективными. Корреспондент новостей "Сегодня" проверил, как реагируют водители на муляжи и нужны ли они на самом деле.

Люди жалуются, что водители просто привыкли к этим фигуркам и никого не замечают:

"Будешь очень долго стоять, честное слово, даже если и эти фигурки есть. Стоишь и стоишь. И думаешь: "Ребята, ну, остановитесь же уже".

Попробуем проверить. Некоторые притормаживают, но большинство даже не пытаются остановиться. Переходить дорогу очень страшно. Тем более, что во время наших съемок на этой зебре машина чуть не сбила пенсионерку.

На дворе темнеет, и мы снова решаемся перейти на другую сторону улицы. Фонари выключены, поэтому автомобилисты могут не заметить ни пешеходов, ни муляжей. Водители несутся, не останавливаясь. И вот наконец нас пропускает фура. Из-за нее вылетает иномарка, и корреспондент чуть не попадает под колеса.

В Центре организации дорожного движения, который установил муляжи почти год назад, соглашаются: идея недоработана.

Виктор Черний, директор Центра организации дорожного движения:

"Я могу сказать, что культура водителей сегодня такая, что они не снижают скорость, хоть есть фигура, хоть нет фигуры".

А вот автоэксперт Виталий Новак убежден: имитация пешеходов может быть полезной. Однако при условии, что зебра будет оборудована по правилам:

"Со всеми правильными дорожным знаками, с правильной разметкой, которая соответствует всем стандартам. Со всеми предупреждающими знаками, с хорошим освещением – самое главное. Вот тогда можно и пластиковый манекен, как вишенку на торте".

И даже на таких переходах прежде чем пересекать дорогу, эксперты советуют снимать капюшоны и выключать гаджеты.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама