Мангера окончательно отстранили от должности главы Херсонского облсовета
Прокуратура требует изменить меру пресечения для Мангера и взять его под стражу
Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение следственного судьи Шевченковского райсуда об отстранении Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, от должности главы областного совета Херсонской области.
Как сообщила спикер генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook, апелляционную жалобу адвокатов Мангера об отмене решения следственного судьи апелляционная инстанция оставила без удовлетворения.
Кроме того, "Мангеру и его защитнику были вручены копии ходатайства в суд об изменении меры пресечения: вместо пребывания на поле под залогом – на содержание под стражей. Соответствующее ходатайство направлено в суд для рассмотрения по сути".
Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.
В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.
Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.
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