Мангеру не одели электронный браслет – адвокат
Мангер только сдал свой загранпаспорт
Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне. Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко.
"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", – сказал он.
По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.
Защита планирует 20 февраля подать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Мангера и установлении залога в размере 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, 15 февраля, суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч грн. Залог внес его адвокат Дмитрий Ильченко.
В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют в апелляционном суде это решение Шевченковского районного суда Киева.
Накануне Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность. Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.
Также мы писали, что в Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы.
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