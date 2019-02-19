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Мангеру не одели электронный браслет – адвокат

Сегодня, 16:47

Мангер только сдал свой загранпаспорт

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Мангеру не одели электронный браслет – адвокат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg Украина Мангер только сдал свой загранпаспорт

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне. Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко.

"Среди обязательств электронный браслет есть, но сейчас он без него, так как свободных нет в Херсоне", – сказал он.

По его словам, на Мангера наденут браслет как только найдут.

Защита планирует 20 февраля подать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Мангера и установлении залога в размере 2,5 млн гривен.

Как сообщалось, 15 февраля, суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч грн. Залог внес его адвокат Дмитрий Ильченко.

В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют в апелляционном суде это решение Шевченковского районного суда Киева.

Накануне Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность. Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы.

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Тег электронный браслет, Гандзюк, мангер

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Украинские новости

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