Заказывать товары за границей выгодно, если их стоимость вместе с доставкой получается дешевле, чем в Украине, или если в Украине их не продают

Манго из Таиланда без посредников – как украинцы решают проблему дорогого импорта https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/main.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/main.jpg 2019-08-01T10:00:00+03:00 Украина Заказывать товары за границей выгодно, если их стоимость вместе с доставкой получается дешевле, чем в Украине, или если в Украине их не продают

С 1 июля в Украине снизился таможенный лимит. Теперь купить товар из интернет-магазина без уплаты пошлины возможно, если суммарная стоимость покупки не превышает 100 евро вместо 150 евро ранее. В то же время по данным "Новой Почты", с начала 2019 года в Украине на 27% увеличилось количество покупок в иностранных магазинах. Причина этого роста — высокие наценки перекупщиков и розничных торговцев. Если же суммарная стоимость покупок превышает таможенный лимит, украинцы ищут другие варианты. Например, шоппинг-туры по Европе в сезон скидок.

Откуда берется наценка?

В первую очередь торговые компании учитывают расходы, связанные с приобретением товара: собственно покупка, транспортировка, плата посредникам и таможенные сборы, если таковые имеются, аренда места для хранения, реклама, обязательные налоги, включая налог на добавленную стоимость, если предприятие его платит.

Как обходят посредников

Если же переплачивать посредникам нет желания, покупку нужной вещи без наценок поручают человеку, который возвращается из-за границы. Ранее мы уже писали об украинском сервисе TravelPost, где можно найти таких людей.

Основатель TravelPost Ярослав Львович говорит: "Чаще всего эксклюзивные вещи приходится покупать через знакомых. Не все импортируются в Украину. А то, что ввозится, продается по значительно завышенной цене по сравнению с той же Польшей. Мало кто знает, что та же самая вещь в странах Европы может быть значительно дешевле. Мы даем людям дополнительную возможность реализовать свои маленькие мечты".

Как пример — тропический манго. Цена на незрелый плод в украинских супермаркетах — около 30 грн за шт. В интернет-магазинах можно найти спелые плоды от 250 грн за шт. Причина — короткий срок хранения спелых плодов и сложная логистика для крупного поставщика. Путешественник помогает получить такое манго прямо с ветки по цене до 90 грн за шт. уже с учетом стоимости доставки.

Заказывать товары из-за границы выгодно, если их стоимость вместе с доставкой получается дешевле, чем в Украине, или если в Украине их не продают. Например, сыр осцыпек из Польши, верблюжье молоко или различные зарубежные сладости.

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Один из тех, кто часто заказывает вещи из-за границы, — Андрей. Последняя его покупка — 6 бутылок пива 0,5 л, которые он заказал через путешественника из Германии. Одна бутылка вместе с доставкой обошлась ему в 67 грн.

Где ищут путешественников?

Существует немало групп в Facebook, в которых можно разместить свое объявление с запросом о покупке. Это группы эмигрантов и людей, которые часто ездят в конкретную страну. Эмигранты публикуют просьбы что-то передать своим родственникам за рубежом, а водители — объявления о своих услугах. Множество групп "специализируется" на какой-то одной стране. Например, есть группы "Привези", "Заберешь? Заберу!", "Передача / доставка посылок в / из Италии", "Народная почта: Греция", "Нам по пути: EU" и другие.

Существуют и автоматизированные сервисы для таких заказов. Например, в TravelPost можно находить путешественников, если вводить маршруты, по которым они едут. В личных сообщениях можно попросить их о покупке эксклюзивного товара.

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В конце концов, если просить у чужих людей — не вариант, можно найти друзей или знакомых, которые ездят за границу и приобретут нужный гостинец.

Как осуществляют оплату?

Путешественник может купить товар за свой счет, если он не скоропортящийся и недорогой. Это застрахует покупателя, хотя и причинит неудобства путешественнику. Еще один вариант — согласиться на оплату какой-то части товара после получения доказательств — фотографий с чеками или покупками, а остальные отдать при встрече.

Обычно путешественники берут за такую ​​услугу от 5 до 10 долларов за килограмм. Поэтому выгоднее делать заказ сразу в большом количестве. Стоит помнить, что отменить сделку или вернуть в магазин товар, который не подошел покупателю, невозможно.

Как заказать вещь из-за границы у путешественников через TravelPost?

Находят путешественников, которые могут что-то приобрести и привезти, на сайте TravelPost. Именно здесь люди регистрируются, чтобы сообщить о своем согласии привезти что-то интересное из-за рубежа.

Итак, чтобы получить манго из Таиланда, нужно найти путешественника, летящего из Бангкока в Киев, и написать ему просьбу. Инструкция — на видео:

Краткая последовательность действий:

На главной странице ввести маршрут — в поле "Откуда" ввести "Бангкок", "Куда" — "Киев". Нажать кнопку "Найти перевозчика". Выбрать несколько перевозчиков. В окне информации о поездке нажать кнопку "Попросить перевезти". Выбрать параметр посылки "Привезти для меня" и указать в комментарии вещь, которую нужно заказать. (Например, "манго"). Нажать кнопку "Отправить запрос" и перейти к диалогу с путешественником. Нужно дождаться ответа от путешественника и договориться с ним обо всех условиях и стоимости доставки.

Перечень путешественников по маршруту "Бангкок — Киев" можно найти по этой ссылке.

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