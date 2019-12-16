Марина Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда

Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко из-за политического давления Офиса Президента досрочно прекращает полномочия председателя Украинского культурного фонда, и уже написала заявление. Как пояснила жена пятого президента Петра Порошенко в своем видеообращении, этим шагом она хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Украинского Культурного Фонда.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательный совет Украинского Культурного Фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", — говорится в обращении.

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Также Марина Порошенко сообщила, что за время работы Фонда культурное сообщество почувствовало весомую поддержку и поверило, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям. Сама же деятельность Фонда, по ее словам, получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

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"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Эта фамилия вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост тоже не буду. У меня есть честь", – отметила Марина Порошенко.

Она поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что в дальнейшем продолжит заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием и культурно-художественными проектами.

Напомним, Закон об Украинском культурном фонде Рада приняла в марте 2017-го. Целями его создания являются содействие развитию культуры и искусств Украины и обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества.

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