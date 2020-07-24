Маркировка на лекарствах: Минздрав придумал, как бороться с фуфломицином

Недавно в Киеве разоблачили банду, которая торговала поддельными лекарствами, а фальсификатом в украинских аптеках является каждая десятка упаковка лекарства, поэтому теперь, чтобы уберечь население от подделок, на медицинские средства будут наносить 2D-код.

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Об этом, как сообщает "РБК-Украина", на брифинге 24 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Такой код будет установлен на заводе и внесен в компьютерную базу, через которую можно будет с легкостью отследить любой препарат.

"Первое, что мы проговорили – введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. И украинского, и импортного производства. Такая мировая практика", – сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, для внедрения 2D-кодирования фармпроизводителям придется переоборудовать производственные линии, поэтому нововведение появится лишь через 2-2,5 года.

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Среди первых планируется начать наносить кодировку на препараты из списка правительственной программы "Доступные лекарства".

Напомним, в прошлом году правительство издало постановление о маркировке на упаковках лекарств – на них должны появиться QR-коды, по которым можно будет определить, настоящее это лекарство или же подделка.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" провели ревизию в киевских аптеках и выяснили, как различить фальшивые медикаменты и настоящие.

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