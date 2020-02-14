Маркив написал письмо украинцам из итальянской тюрьмы

Виталий Маркив / Фото: mvs.gov.ua

Военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив, которого итальянский суд отправил в тюрьму, написал письмо украинцам. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, украинца в итальянской тюрьме посетил заместитель Антон Геращенко.

"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме Виталия Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения, – в частности, о встрече президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо для каждого, кто поддерживает его в борьбе. Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", – сказал Аваков.

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Также в МВД показали письмо украинца.

"Дорогие украинцы. Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим. Слава Украине", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Украины был в Италии и встречался с премьер-министром Джузеппе Конте. Зеленский просил освободить Маркива.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года. 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

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