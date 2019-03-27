Мародеры и преступники: Наев пристыдил российских военных на Донбассе

На Донбассе российские оккупанты ежедневно нарываются на ответный огонь украинских военных, отметил генерал

Фото: Сегодня

Мародеры и преступники: Наев пристыдил российских военных на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b40/00d/5c9b4000db99f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b40/00d/5c9b4000db99f.jpg 2019-03-27T11:20:49+02:00 Украина На Донбассе российские оккупанты ежедневно нарываются на ответный огонь украинских военных, отметил генерал

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев назвал мародерами и преступниками российских военных на Донбассе, которые воюют против Украины под видом местных боевиков.

Об этом он сказал в интервью газете "Голос Украины".

Он отметил, что оккупационные войска каждый день нарываются на ответный огонь из украинского вооружения. Этот "язык общения", по его словам, враг уже хорошо усвоил.

"От себя лично, как офицер, я хочу добавить, что те российские военные, кто втихаря переоделся в форму, которую носят наемники "1-го и 2-го армейских корпусов" (т.н. "Л/ДНР") российско-оккупационных войск, и начал обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей, пожилых людей, – не имеют права называться военными. Потому что быть военным – это значит иметь честь, совесть, мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не требовать чужой, мирной земли. Тогда это не военный, а мародер, преступник", – сказал Наев.

Напомним, ранее Сергей Наев уже говорил, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями, если бы не одно "но".

Также он отмечал, что Россия готовится к наступлению. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные. Он отметил, что враг значительно усилил разведку и перебросил дополнительно войска к границе.

А тем временем украинская армия готова дать жесткий ответ агрессору: впечатляющее видео масштабных учений ВСУ.

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