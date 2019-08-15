Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости

Фото: "Сегодня"

В стране полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости. По инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Торжественные мероприятия

Марш Достоинства. В 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни стартует Марш достоинства – это официальное шествие, организованное президентом Украины Владимиром Зеленским вместо ставшего традиционным военного парада. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни. Почтив героев минутой молчания, президент, а также родные и близкие погибших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. После церемонии возложения цветов, в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

Марш Защитников – это народный марш, который проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в Марше Защитников подтвердили более 7000 ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на марше не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов. Сбор участников запланирован с 8:00 до 9:00 в парке имени Тараса Шевченко, после чего колонна пойдет в сторону Майдана. Предположительно, участники Марша прибудут на Майдан Незалежности в 10:20, где примут участие в завершающей части мероприятия – молебне по всем погибшим в бою, который состоится на Михайловской площади у "Стены Памяти".

Развлекательные мероприятия

Благотворительный концерт "Классик пикник. Украинская поэма" в рамках проекта "Открытая музыка города" состоится в Национальном музее истории Украины в 20:00 (улица Владимирская, 2.) Для посетителей прозвучат произведения украинских композиторов в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" в сопровождении Валерия Матюхина, солистка – заслуженная артистка Украины Богдана Пивненко. Вход – бесплатный.

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Забег в вышиванках. Спортивно-массовое мероприятие, организованное марафонским клубом "Тарас Бульба", состоится вот уже в пятый раз. Забеги проводятся на 5 и 10 километров. 5-километровый забег – самый популярный: на данный момент на официальном сайте зарегистрировано вот уже свыше тысячи участников. За "Кубок ко Дню Независимости Украины" могут побороться все желающие от 14 лет. Старт 24 августа в 9:00 утра от Русановской набережной.

Парусная регата "День Независимости". Ежегодные гонки на яхтах от Гаванского моста до Пешеходного на 24 августа стали уже доброй традицией. В прошлом году в регате приняли участие свыше 60 крейсерско-гоночных яхт с экипажем от 4 до 6 человек на каждом судне. Принять участие могут как профессиональные спортсмены, так и яхтсмены-любители. Стартует регата с 6-го причала Киевского речного вокзала в 11:00.

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"Формула Независимости"

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости". Он начнется в преддверии праздника государственного флага (23 августа) и продлится три дня. Все праздничные выпуски объединит общая идея – украинцы разные, но вместе с этим едины в своих ценностях, которые составляют Формулу Независимости.

Так, 22 августа новости "Сегодня" вводят новый праздник – День Украинца, посвященный жизни тех, кто является, или ощущает себя украинцем во всем мире. Каждый может присоединиться к этому празднику и рассказать в социальных сетях, как это – быть украинцем сегодня. В эфире новостей "Сегодня" ведущие Максим Сикора и Ольга Грицик расскажут необычные иcтории о жизни украинцев на разных континентах.

Но и это еще не все: ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Как создавались изменения в Украине на протяжении 2014–2019 годов? Какие ожидания украинцев не осуществились, а какие достижения стали настолько обыденной частью нашей жизни, что мы часто даже не замечаем их? Понимает ли житель постмайданной Украины, чего удалось избежать, когда государство после Революции достоинства избрало новый курс? Кто и какой ценой смог удержать от коллапса экономику и социальную сферу в условиях военной агрессии, потери территорий и внутриполитической нестабильности? Ответы на эти вопросы и был призван найти новый социальный проект от известного украинского продакшена "ТТВ-Студия".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что после отмены президентом традиционного парада на сайте главы государства зарегистрировали петицию о проведении этого мероприятия. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости Украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".

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