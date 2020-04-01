Марш на Крым отменен: Чубаров назвал причину

В Украине и Крыму увеличивается количество зараженных и сейчас массовые собрания нельзя проводить

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что марш на Крым пока отменен из-за сложной эпидемической ситуации в Украине. Новая дата акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что в Украине на сегодняшний день уже сотни зараженных и более десятка смертей от коронавируса, а пик заболеваемости еще впереди.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" – организованное шествие с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Россией Крыма объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года. При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине", – написал Чубаров.

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Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму COVID-19 подозревают у 2832 человек. Большинство из них находится дома под наблюдением медиков. 2758 человек в больницу не госпитализировали. Сейчас они находятся дома, и за ними наблюдают врачи. В стационарах полуострова находятся 64 человека, в обсерваторию изолировали 10 человек. На территории свободной Украины пока известно о 645 инфицированных. Смотрите карту зараженных по регионам.

Также мы писали, что в Крыму резко выросло число инфицированных COVID-19. В общем на полуострове заразились 14 человек. Все диагнозы подтвердили лабораторно и заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц и они находятся в отдельных боксах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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