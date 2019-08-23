Марш Защитников Украины в День Независимости: онлайн-трансляция

Смотрим марш ветеранского сообщества на сайте "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

24 августа, в День Независимости, по инициативе ветеранского сообщества пройдет официальный Марш Защитников Украины, который проводится вместо военного парада. Марш Защитников Украины проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных – всего более 9 000 ветеранов со всей Украины. В этот момент Марш Защитников Украины будет проходить не только в столице, но и в других городах нашей родины – во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе.

Также смотрите онлайн-трансляцию Шествия Достоинства на День независимости Украины.

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Напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

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