Маршрут Украина – Луна: как наша страна готовится к колонизации космоса

Более 50 лет назад человек впервые сделал шаг на поверхность Луны. После закрытия программы "Аполлон" ни США, ни другим странам не удалось повторить этот подвиг. Специальным событием фестиваля американского кино "Независимость", который проходил в Киеве 6-12 февраля, стал показ фильма "Аполлон-11" об исторической лунной миссии NASA. В ходе открытой дискуссии со специалистами космической отрасли говорили после фильма о "Лунной гонке 2.0" и месте нашего государства в ней.

Кто создаст форпост человечества в космосе?

Фильм "Аполлон-11" посвящен 50-летнему юбилею миссии NASA по высадке человека на Лунную поверхность. Одновременно с этим фильм актуален для современных тенденций – тема необратимых изменений на Земле неизбежно связана с вопросом колонизации других небесных тел. Главный конструктор КБ "Южное" Максим Дегтярев рассказывает – обойти Луну в ходе космической экспансии невозможно.

"Все шаги человечества, направленные на освоение Луны, по моему личному мнению, являются лишь первыми шагами. Впереди у нас долгий путь развития и экспансии. Луна – это объект, который невозможно обойти. Это данное нам природой место для создания форпоста для дальнейшего продвижения к другим объектам солнечной системы, и в дальнейшем – далеким звездам. КБ "Южное", как системная компания, отслеживает мировые тенденции и интегрирует наработки в свой процесс исследований. Мы направляем исследования в ту сторону, чтобы быть всегда актуальными", – рассказывает главный инженер предприятия.

Конструкторское бюро "Южное" – государственное предприятие, занимающееся разработкой и производством ракетной техники с начала 50-х годов ХХ века. Ракеты Днепровского предприятия играли важную роль в холодной войне – за годы существования КБ разработало четыре поколения боевых стратегических ракетных комплексов. Значимость бюро еще и в том, что оно является наследником лунной программы СССР.

"Параллельно с американской реализовывалась советская лунная программа, которая практически дошла до конца. Поскольку такие глобальные проекты требуют концентрации всех ресурсов государства и поскольку США обошли СССР в гонке, руководством Советского Союза было принято решение остановить программу, однако КБ "Южное" свою часть работы выполнило полностью. Мы создали лунный посадочный модуль – его разработка была полностью выполнена, были проведены наземные испытания, он трижды испытывался в космосе, где имитировали все режимы орбитальных полетов, посадочные, взлетные режимы для возвращения на орбиту Луны и последующего возвращения на землю. Блок полностью функционировал и являлся готовым продуктом", – рассказывает главный конструктор КБ "Южное".

Лунные теплицы, модульные луноходы и транспорт: что украинцы разрабатывают для колонизации космоса

В КБ указывают, что процент государственного заказа у предприятия составляет около 2-3%. Основная прибыль – экспортные работы на мировой рынок. Сегодня предприятие производит ракетоносители, твердотопливные и жидкостные двигатели, космические аппараты, оказывает услуги по инженерным расчетам и испытаниям. Кроме того, последние несколько лет в бюро работают над лунной базой.

"Новое направление, которое мы создаем и развиваем, – опытное производство. Мы берем в мире новейшие технологии, учимся с ними работать и внедряем в процесс разработки. Мы системно уже несколько лет работаем над комплексным проектом, который мы называем "Лунная промышленно-исследовательская база". Мы выделяем этапы создания устойчивого поселения на Луне – разведка, исследовательские работы, создание постоянно-действующего поселения с человеком на Луне. Мы выбрали для себя принцип модульного построения, на основе тех наработок, которые у нас имеются, и технологий, которые освоены. Конечно, с применением современных решений. Работаем над созданием собственного ракетоносителя сверхтяжелого класса. Ведь потребность грузов при создании базы будет расти, достигая сотен тонн. Также мы работаем над архитектурой разгонных модулей, которые должны обеспечивать орбитальные маневры и перелеты между Луной и Землей, между Лунной орбитой и поверхностью Луны. Кроме того, анализируем возможную архитектуру окололунной космической станции постоянного присутствия, которая бы использовалась как форпост для последующих миссий на лунную поверхность, разрабатываем несколько вариантов посадочных модулей различного направления – грузовые, пассажирские, пилотируемые", – рассказывает конструктор.

Конструкторы выбрали для разработки технологически близкие решения. Т.е. развивают уже накопленные знания. Принятая модульная система подразумевает построение поселений из секторов. Шлюзовой модуль нужен для выхода из базы на лунную поверхность. За ним – командный и жилой модуль. Модуль-вивариум позволит выращивать растения для поддержания жизни экипажа.

Такая база расширяется за счет дополнительных элементов, к примеру, ремонтных, складских и производственных модулей. Лунный грузовой и пассажирский транспорт также хотят строить на модульной основе, из одинаковых деталей. Космическая база будущего будет питаться за счет солнечных батарей и термоэлектрических генераторов. Уже проработаны и средства устойчивой связи между Луной и Землей.

(На фото: Макет LenderHopper – исследовательского аппарата КБ "Южное", предназначенного для первичных исследований участка застройки будущей лунной базы, проведения экспериментов, анализа образцов. Аппарат одноразовый, не предназначен для возвращения на Землю, но после посадки он сможет совершить еще два дополнительных перелета, чтобы охватить как можно больше интересующих мест исследований)

Люди могут снова поселиться в пещерах (но украинец предлагает начать с роботов)

В 2017 году японцы сообщили об обнаружении на Луне пещеры протяженностью около 50 км. Сообщалось, что такая пещера может защитить астронавтов от солнечной радиации.

(Фото: Японское аэрокосмическое агентство, 2017 г.)

Предполагалось, что пещера образовалась около 3,5 млрд лет назад в результате деятельности вулканов. Такие тоннели возникают при неравномерном остывании текущей со склонов вулканов лавы. Поверхность потока лавы остывает быстрее, образовывая корку, выходя из-под которой, лава оставляет за собой тоннельный проход.

SEO британской компании Spacebit Павел Тарасюк воспринимает такие новости как возможность. В 2021 году Spacebit отправит на Луну робот-луноход. Его задача – оценить возможность длительного нахождения астронавтов в лунной пещере.

"Уже точно известно, что в 2021 году мы летим на Луну. У нас нет своей ракеты, своего посадочного модуля. У нас есть робот. Это будет первый английский луноход. Он достаточно небольшой. Во-первых, он должен проходить в лунные пещеры, изучать их внутри. Там никто не бывал, там более стабильная температура, и, возможно, астронавты смогут там жить. Запуск стоит 3 миллиона долларов. Если что-то случится, мы сможем повторить миссию. Мы рискуем, и риск большой, но что делать, если сорвется запуск лунохода за 100-200 миллионов долларов, на разработку которого ушли годы?" – рассказывает Тарасюк.

(Фото: концепт робота для исследования лунных пещер. Источник: Spacebit / Facebook.com)

На Луне достаточно значительные перепады суточной температуры, поэтому робот, вероятнее всего, проживет считанные дни. Тем не менее Павел Тарасюк обещает разместить на британском луноходе небольшой украинский флаг, так что маленькое достижение анонсировано – украинский государственный символ окажется первым на ранее недосягаемых лунных рубежах, где в далеком будущем побывает и человек.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как двум киевлянам удалось пробраться на космодром "Байконур". Подробности – в сюжете.

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