Март назвали одним из самых жарких в истории Украины

Прошедший март оказался одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений в Украине.

Об этом сообщили 17 апреля на странице Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook, отметив, что в марте среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градусов, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градусов.

"3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов", – заявили в пресс-службе обсерватории.

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В то же время, минимальная температура по Украине составляла 1-10 градусов мороза, а максимальная – 18-25 тепла.

Однако в Карпатах и на Прикарпатье столбики термометра кое-где опускались до 11-15 градусов мороза. А максимальные отметки температуры в Карпатах и на побережье Черного и Азовского морей достигали 9-17 градусов тепла.

Также в обсерватории отметили недостаточное количество осадков на большинстве территории Украины.

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"Выпало 21-79%, в южных и Донецкой областях – местами 6-18% от месячной нормы, локально (кроме севера и востока) около нормы; лишь в Карпатском регионе и Волынской области выпало 1-1,8 месячной нормы", – сообщили климатологи.

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Стоит отметить, что зима 2019-2020 тоже оказалась аномальной – февраль в Киеве стал четвертым среди самых теплыхс 1881 года.

Кроме того, 2019 год погоду в Украине назвали самой жаркойза всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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