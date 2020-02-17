Март в Украине будет неожиданно холодным: ученая объяснила почему

В изменениях климата, по словам ученых, виноваты сами люди

/ Фото: Pixabay

2019 год в Украине был аномально теплым и повышение температуры привело к изменению продолжительности сезонов в стране. Но, несмотря на это, март будет холодным, рассказали ученые-климатологи изданию "Тексти".

"Конечно, у нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше. В то же время, март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – рассказала научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Ученая добавила, что в таких изменениях климата в первую очередь виноваты сами люди и их небрежное отношение к природе. Как пример женщина привела аномально теплую погоду в Украине.

"Прошлый год был самый теплый в Украине, и понятно, что после такого количества тепла, чтобы у нас наступила холодная зима, должно было произойти что-то неординарное", – отметила она.

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Ее коллега, Вера Балабух, рассказала, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим. Температура, по ее словам, растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

"С конца 90-х годов в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Средняя температура за год была выше нормы", – добавила ученая.

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Повышение температуры больше всего ощутили жители западной Украины. Только в 2019 году отличие от нормы составило 2,4 и более градусов. Кроме того, в среднем на западе количество погодных аномалий была больше, чем по всей стране.

Ранее мы писали, что глобальное потепление совсем скоро может привести к тому, что в ряде украинских областей будет попросту отсутствовать такое понятие, как зима.

А тем временем в Украину в понедельник, 17 февраля, придет потепление. Местами синоптики прогнозируют даже до 15 градусов тепла.

Как украинцы переживают аномально теплую зиму, смотрите в сюжете "Сегодня".

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