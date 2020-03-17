Мартовская закалка: погода до конца недели удивит перепадом температур

После похолодания, которое длится третий день, в Украину снова придет тепло. Местами воздух прогреется до +15, будет солнечно и сухо. Но на выходные погода снрова испортится. Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 18 марта, по всей территории Украины обещают солнечную и теплую погоду. Воздух прогреется в среднем до +8-9 тепла, местами до +15. Осадков не прогнозируют.

В четверг, 19 марта, станет еще теплеет. Там,где накануне было до +10, потеплеет на 4-5 градусов. А на западе Украины – до +17. Но ночью все еще холодно и заморозки около нуля градусов.

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В пятницу, 20 марта, снова похолодает на пару градусов – будет ощущаться надвигающийся холодній фронт. Но осадков по прежнему не прогнозируют. Воздух в среднем прогреется до +12-14.

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В субботу, 21 марта, с Запада в Украну ворвется холодній и мокрій фронт, которій принесет резкое похолодание и дожди. Температура воздуха снизится вдвое и средний показатель на западе, севере и в центре страны будет составлять не выше +6-7 градусов. На юго-востоке немного теплее и без осадков.

В воскресенье, 22 марта, по мере продвижения с запада на юго-восток Украины, холодный и влажный фронт "остынет" еще больше и принесет мокрый снег. Температура опустится еще на 2-3 градуса. На Волыни без осадков, но всеравно не выше +3. Ночью по всей территории страны заморозки от нуля до -3 мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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