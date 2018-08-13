"Маруновый берет 2018": ВСУ провели учения с рейдами и штурмом позиций "противника", опубликованы фото

Сегодня, 10:26

Украинские военные наводили переправы через водные преграды


Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Facebook Министерства обороны Украины

Украинские военные продолжают совершенствовать боевую подготовку, поэтому ВСУ провели новые учения "Маруновый берет 2018", которые включали в себя рейдовые и десантно-штурмовые действия, а также паромные переправы в тылу условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Напомним, неделей ранее на базе 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ под Житомиром прошли учения десантников, которые предусматривали высадку с вертолетов по-штурмовому, а для пущей убедительности были подожжены БТРы.

Также напомним, в штабе операции Объединенных сил показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой, когда в ООС проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Как сообщалось, подразделения 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ учились наступать под водой, в лесу и в поле. Танкисты приняли участие в учениях "Северная крепость – 2018" в Черниговской области.
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