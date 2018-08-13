"Маруновый берет 2018": ВСУ провели учения с рейдами и штурмом позиций "противника", опубликованы фото

Украинские военные продолжают совершенствовать боевую подготовку, поэтому ВСУ провели новые учения "Маруновый берет 2018", которые включали в себя рейдовые и десантно-штурмовые действия, а также паромные переправы в тылу условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Напомним, неделей ранее на базе 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ под Житомиром прошли учения десантников, которые предусматривали высадку с вертолетов по-штурмовому, а для пущей убедительности были подожжены БТРы.

Также напомним, в штабе операции Объединенных сил показали зрелищное видео вертолетных учений на передовой, когда в ООС проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Как сообщалось, подразделения 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ учились наступать под водой, в лесу и в поле. Танкисты приняли участие в учениях "Северная крепость – 2018" в Черниговской области.