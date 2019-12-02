Маруся Зверобой пришла в ГБР, но отказалась идти на допрос: названа причина

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Пока Генпрокуратура рассматривает подозрение Марусе Зверобой (Елене Биленькой), волонтер сегодня сходила в Государственное бюро расследований (ГБР), куда она была вызвана на допрос, но до следователей так и не дошла. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, следователи вручили ей повестку на допрос во время недавних обысков, однако не указали, в каком она статусе.

"В вызове не указан мой статус, то есть я не подозреваемая, я не свидетель, я не вообще не субъект какого-либо уголовного производства. Не указано, это допрос, или это вручение подозрения, или это что?", – заявила Зверобой и выразила мнение, что действия ГБР являются грубым нарушением закона.

Реклама

Читайте также: Будет все так, как мы сказали: Зверобой жестко обратилась к Зеленскому

Она считает, что действия правоохранителей в отношении нее незаконны, и она оставила в ГБР свои вопросы и объяснила, когда явится на допрос.

В тренде Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря

"Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы и будем ждать ответа, и будем ждать вызова, законно составленного, где указаны все пункты, которые отсутствуют, потому что иначе вообще все, что происходило, было незаконно. Остается риторическим вопрос: какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий?", – сказала волонтер.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины) и передали проект подозрения в Генпрокуратуру. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой по угрозам Зеленскому.

Сегодня, 28 ноября, в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в уголовном производстве о якобы планировании убийства главы государства. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

Видео: Facebook Маруся Звіробій

На следственные действия резко отреагировали в "Европейской солидарности". Их депутат тоже была на видео, из-за которого и провели обыски. Назвали их попыткой оказать репрессии против участницы боевых действий. Так же отреагировали и в "Народном фронте". Там считают, что правоохранители прежде всего должны расследовать коррупцию и проверять нардепов, которые попали в парламент, но имеют сомнительное прошлое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама