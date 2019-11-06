Машины для быстрого реагирования: Нацполиция получит 25 автомобилей

Реклама

Областные управления Национальной полиции Украины получат 25 новых автомобилей – их будут использовать мобильные группы, которые выезжают на вызовы, связанные с домашним насилием.

Автомобили разъедутся по всем областным центрам. В полиции обещают, что вскоре таким транспортом обеспечат и другие города.

"Только за 2019 год в органы полиции обратилось более 102 тысяч человек. Наших граждан, которые страдали от домашнего насилия. И вдумайтесь, 1400 из этих людей – это дети. В дальнейшем мы планируем во всех городах, которые имеют население более 50 тысяч – также ввести такие мобильные патрули", – заверил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама