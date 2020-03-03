"Маска не поможет, сэкономьте деньги": в Раде дали совет украинцам

Бежать сейчас в аптеки и скупать маски, нет смысла, отметил Радуцкий

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на фоне появления информации о том, что в стране подтвержден первый случай заражения коронавирусом призвал украинцев не впадать в панику, сообщает LB.ua.

"Смотрите. Вы – здоровый человек. Вам маска сейчас не нужна и ничем не поможет. Маска защищает вас – здорового человека – если ее надел больной человек. Поэтому бежать сейчас в аптеки и скупать маски, как и продукты в магазинах...соль... нет смысла. Сэкономьте деньги!", – сказал Радуцкий.

Он также добавил, что государству сложно регулировать ценовую политику, особенно в частных аптеках.

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Ранее заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко заявил, что маски должны использоваться, если у человека появятся симптомы – чтобы уменьшить распространение возбудителя на других людей.

"Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет", - отметил Ляшко.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса.

Как известно, 3 марта в нашей стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Более подробно читайте в материале Коронавирус в Украине: кто заразился, последние подробности.

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