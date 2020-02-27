Маски и охрана с термометром: украинка показала, что происходит в магазинах Китая (видео)

Украинка Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Китае, где тысячи человек заразились коронавирусом, сняла на видео свой поход в супермаркет.

Ролик был опубликован на странице женщины в Facebook, и на нем можно увидеть, что на всех посетителях магазина надеты медицинские маски.

При входе в торговый зал дежурит охранник – он проверяет температуру покупателей с помощью специального сканера.

"Больше всего хочется снять маску. Просто нереально хочется снять маску! И нормально подышать", – призналась она.

Также девушка отметила, что в супермаркете, "как всегда", много людей, а на прилавках – достаточно продуктов, в том числе овощей и фруктов.

Отдельно Наталья показала, что ей удалось найти даже конфеты из Украины.

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Кроме того, женщина заметила, что после небольшого карантина открылось ее любимое кафе.

Также она рассказала, что больше всего ей жаль отправителей посылок – "они должны позвонить каждому, чтобы вышли и забрали свою посылку" в специальных боксах, среди которых непросто найти свободный.

"Как вы уже поняли, посылки из Китая бояться не нужно. Моих три – еле нашла", - с юмором добавила женщина в подписи к ролику.

А в своем сообщении на Facebook Светлана подчеркнула, что "ситуация на сегодняшний день на самом деле радует".

"Инфицированных все меньше, выздоровевших все больше. В нашем городе без изменений. 8,5 млн населения, 44 заболевших, 27 выписаны, без летальных исходов", - заявила она.

Девушка добавила, что в городе начали "открываться кофейни, McDonald's, но исключительно на вынос".

"В некоторых городах уже карантин снят, открыты парки, но школы и садики еще закрыты", - резюмировала она.

В заключение девушка призвала украинцев: "Не забывайте, что стресс – это лишние проблемы со здоровьем, улыбайтесь друг другу".

Напомним, ранее стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом обнаружили по соседству с Украиной – в Польше.

Подробнее о масштабах распространения инфекции в Японии и других странах, и Украине в частности, читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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