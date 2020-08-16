Украину после карантина придется скоблить от грязи: количество отходов выросло в разы

Карантин в Украине начался еще в марте. Тогда же и появились требования носить маски в общественных местах, также рекомендовали не забывать об одноразовых перчатках из полиэтилена или латекса в магазинах, а фрукты и овощи практически поштучно начали заворачивать в пленку. На летних террасах кафе и ресторанов, согласно санитарным требованиям, использовать одноразовую посуду и одноразовые меню. Все эти методы и были направлены на то, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, но параллельно эти отходы начали в огромных масштабах загрязнять окружающую среду.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, стало ли на карантине больше мусора в Украине и как минимизировать количество отходов.

Из-за карантина количество пластиковых отходов выросло

Эксперты говорят, что количество мусора в стране существенно не увеличилось, но изменился его состав. Так, Татьяна Тихомирова, доцент кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ ХПИ, отмечает, что во время карантина изменился состав мусора, который можно отнести к категории твердые бытовые отходы.

"Увеличилось, по некоторым оценкам, в три раза количество единожды использованных и выброшенных полиэтиленовых перчаток (основной источник — магазины, которые следили за тем, чтобы люди брали овощи и фрукты только в перчатках одноразовых). Падение доходов жителей Украины привело к уменьшению объемов так называемой "дорогой" упаковки — например, люди стали меньше покупать молоко в упаковке типа TetraPac — ведь оно дороже. Пикников было весной меньше — соответственно было меньше использовано одноразовой посуды. При этом многие масс-маркеты в конце мая делали существенные скидки на наборы посуды для пикников", — поясняет Тихомирова.

Максим Сорока, PhD (кандидат технических наук) по специальности "экологическая безопасность", рассказывает, что фактически средняя удельная масса отходов от домохозяйств на время карантина не изменилась, но различные исследования оценивают изменения средней массы отходов до 15-20%, что входит в диапазон неопределенности таких оценок.

"Другой вопрос, что сильно изменилась структура (компонентный состав) этих отходов. Именно это является ключевой опасностью. Доля "пластиковых" отходов и отходов одноразовой тары и упаковки пересекла отметку в 50% по весу. Это существенно и очень опасно. Большое количество отходов образовалось из-за дополнительных санитарных мероприятий. Все кричат ​​о засилье применяемых масок и прочего. Однако по объемам эти отходы еще не скоро догонят массу отходов, которая образовалась в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах во время "упакованного" периода продажи. Это нерациональное решение создало по массе больше пластиковых отходов, чем все применяемые маски вместе взятые", — говорит Сорока.

Эксперт добавляет, что также из-за периода карантина, когда были закрыты кафе, но многие заказывали доставку еды, потребление картонно-бумажной тары и пластиковой тары, по разным оценкам, выросло в 15-30 раз. И низкая культура потребления и отсутствие привычки сортировать отходы только усугубляет проблему.

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В Украине приходится 10,6 тонны мусора на человека

К сожалению, данных по количеству мусора за 2020 год еще нет. Тем не менее, годом ранее Украина попала в топ стран с наибольшим количеством мусора на человека, по версии американского агентства 24/7 Wall Street.

Страны в рейтинге распределились таким образом:

Канада — 36,1 тонны мусора на человека;

Болгария — 26,7 тонны мусора на человека;

США — 25,9 тонны мусора на человека;

Эстония — 23,5 тонны мусора на человека;

Финляндия — 16,6 тонны мусора на человека;

Армения — 16,3 тонны мусора на человека;

Швеция — 16,2 тонны мусора на человека;

Люксембург — 11,8 тонны мусора на человека;

Украина — 10,6 тонны мусора на человека;

Сербия — 8,9 тонны мусора на человека.

В Министерстве экологии Украины нам ответили, что они собирают и анализируют информацию о количестве отходов в стране, но делают это ежегодно. Так, сейчас у них на сайте также доступны данные за 2019 год.

Там сказано, что в Украине за 2019 год образовалось почти 53 млн кубических метров бытовых отходов, или же более 10 млн тонн, которые утилизируют на 6 тысячах свалок и полигонов общей площадью почти 9 тыс. га. Напомним, что общая площадь Украины составляет более 60 млн га.

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По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами, т.е. пластиковыми пакетами, упаковками и т.д. К тому же, плотные полиэтиленовые пакеты могут разлагаться до 400 лет, обычные — до 100 лет, сюда же можно отнести и одноразовые перчатки из тонкого полиэтилена. При этом, согласно исследованиям, в Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год.

А вот одноразовые медицинские маски, которые продают в аптеках, сделаны из спанбонда и относятся к медицинским отходам, которые нуждаются в специальной утилизации. Поэтому многие советуют носить многоразовые маски, которые более экологичны. К тому же, медицинскую маску нужно менять каждый 2-4 часа, а значит, за восьмичасовой рабочий день, один человек использует как минимум три маски. За 21 рабочий день человек использует уже 63 маски, поэтому масштабы проблемы очевидны.

Как минимизировать количество отходов

Проблема в Украине даже не столько с отходами, сколько с их утилизацией и переработкой. Максим Сорока отмечает, что, карантин сильно повлиял на производства, которые используют вторичное сырье.

"В апреле-мае в Украине происходил бум обесценивания вторичного сырья. Так как предприятие сильно сократили мощности производства, єто привело к тому, что людям (которые сортируют или перекупают) вторичное сырье просто стало это не выгодно и дальше запустился каскадный процесс. Сейчас мы наблюдаем оживление рынка вторичного сырья, снова начали работать различные точки по приему вторсырья от населения", — говорит Сорока.

Он добавляет, что до сих пор не решены вопросы накопления и утилизации опасных отходов (инфекционных отходов) и здесь очень много вопросов и рисков.

Татьяна Тихомирова отмечает, что в Украине проблема с твердыми бытовыми отходами стоит остро, т.к. отсутствие раздельного сбора ТБО приводит к нерентабельности предприятий по переработке мусора. Также тариф на сжигание мусора выше, чем на его размещение на полигонах — соответственно общая площадь полигонов растет каждый год.

"Единственным путем к уменьшению количества отходов такого типа, как маски, является повсеместное внедрение (там, где это можно) многоразовых тканевых масок. В этом случае увеличивается нагрузка на водную среду — ведь люди вынуждены их стирать, однако при стирке в машинке-автомат вместе с ежедневной порцией вещей это не является существенным. При этом тканевые маски как правило изготавливают из старых вещей, таким образом мы не выбрасываем вещи на полигон, а даем им вторую жизнь, что в краткосрочной перспективе снижает нагрузку на окружающую среду. Минимизировать отходы перчаток практически невозможно — тканевые не получили большого распространения из-за их цены и трудностей пошива, тогда как одноразовые можно взять в супермаркете бесплатно", — говорит Тихомирова.

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Эксперт подытожила, что в целом прогноз по экологической ситуации в стране неутешительный —— прежде всего нет четкой государственной политики и механизма поддержки тех предприятий, которые готовы вкладывать средства в снижение нагрузки на окружающую среду от своей деятельности. Да и сами украинцы еще не пришли к осознанному потреблению и сортировке мусора, что помогло бы уберечь страну от загрязнения.

О том, как работает единственная в Украине станция компостирования органических отходов, смотрите в нашем сюжете:

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