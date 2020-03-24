Масок до сих пор нет: когда исчезнет дефицит

/ Фото: Сегодня

Несмотря на запрет экспорта, масок в аптеках больше не стало. Производители не могут удовлетворить спрос украинцев. Вся надежда на поставку из Китая. Более миллиона масок уже прибыли в страну и их должны распределить по больницам, а затем и по аптекам.

Когда маски и антисептические средства появятся в аптеках, разбирался сайт "Сегодня".

Медицинские маски не успевают завозить

Маски в Украине стали дефицитными еще до оглашения карантина. С января их вывозили в Китай, а потом – в Италию. Есть оценки, что до 11 марта из страны вывезли 980 тонн масок, 12 марта Кабмин запретил экспорт индивидуальных средств защиты. Хотя еще в январе Совет национальной безопасности и обороны Украины направлял письма премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой запретить вывоз медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности. Сам экс-премьер Гончарук все обвинения отбросил.

Маски, которые поставляют сейчас в аптеки, продаются по 25 гривен за штуку. Это в пять раз дороже, чем несколько месяцев назад.

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В аптеках говорят: все маски раскупают, как только их завозят на продажу. Маски должны появиться в ближайшие дни, рассказал Владимир Руденко, руководитель Аптечной профессиональной ассоциации Украины. Это тот миллион масок из Китая, которые уже доставили в Украину. Сегодня-завтра они должны попасть в аптеки и медучреждения.

"Поставщики не успевают поставлять маски. А аптеки — конечный субъект, который передает товар конечному потребителю. Поэтому и весь негатив и нагрузка идет на аптеки. Кабинет министров обещает в ближайшие дни поставить маски из Китая. Конкретики пока нет — будут ли они завтра или на следующей неделе. Ждем и пытаемся своими силами поставлять. К сожалению, дефицит во всем мире, не только у нас", – рассказал Владимир Руденко.

Ожидать, что маски подешевеют, не стоит. Из-за того, что продукция ввозится из-за границы, платить приходится валютой. А гривня за последние две недели значительно упала. Все будет зависеть от цен, которые установит производитель и поставщики. Сами аптеки не будут делать больших наценок, отмечает Руденко. Она составит максимум 10%.

С антисептиками такая же ситуация.

"Они есть и поступают в продажу, но невероятно быстро раскупаются", – добавляет председатель Аптечной профессиональной ассоциации Украины.

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А что с украинскими производителями медицинских масок

На самом деле, в Украине не так много производителей масок, говорит Руденко. Те, что есть, не могут настолько же увеличить производительность, насколько вырос спрос. В частности, это связано и с нехваткой материала для масок – это не просто ткань, к ней есть определенные требования, и этот материал импортируется.

"У нас всего несколько производителей, которые делают маски, которые отвечают всем нормам. Они обещают производить так много, сколько позволяют мощности. Но этого все равно недостаточно при таких экстремальных условиях. Пока лучший способ – самоизолироваться, чтобы уменьшить расход средств защиты и масок", – отметил Руденко.

/ Фото: Сергей Николаев

Украинских производителей антисептических, дезинфицирующих средств больше, чем производителей медицинских масок. Но у них свои проблемы с закупкой спирта – на него существуют квоты и лимиты по продажам.

"Опять же, вопрос упирается в сырье – спирт, перекись водорода. Производители не были готовы, что объемы спроса настолько вырастут", – добавляет Руденко.

Из-за дефицита одноразовых масок в производство включилась легкая промышленность. Многоразовые маски сейчас проще найти, чем одноразовые, однако цены на них стартуют от 80 гривен.

"Предприятия реагируют на запрос. Мы шьем по всем техническим условиям, марля пока есть, хотя дефицит существует, и ее нужно будет больше, потому что многоразовая маска состоит из шести-восьми слоев. Это альтернатива одноразовым и легкая промышленность можем помочь таким вариантом", – рассказали в "Укрлегпроме".

В Ассоциации отмечают, что дабы больше предприятий могли шить многоразовые маски, нужно изменить закон. Прежде чем производить маски, предприятие должно пройти процедуру подачи декларации о соответствии техническому регламенту. Это не быстрый процесс. Его предлагают временно отменить, при условии, что бизнес будет соблюдать требования по изготовлению масок.

Как вариант, маску можно сделать самостоятельно. Ранее мы рассказывали и показывали три простых способа.

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